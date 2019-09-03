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Костенко о второй беременности: «Пол ребенка держим в тайне от себя»

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro девушка рассказала, как себя чувствует и где планирует рожать.

Костенко о второй беременности: «Пол ребенка держим в тайне от себя»
https://www.instagram.com/kostenko.94/

Жена Дмитрия Тарасова, 25-летняя «вице-мисс Россия», подтвердила свою беременность 3 сентября. Мама маленькой Миланы выложила семейный снимок с подписью «Любовь творит чудеса». Поклонники тут же догадались о чем идет речь, ведь на фотографии заметен округлившийся животик Анастасии.

Девушка заметила, что вторая беременность была запланированной и желанной.

«Конечно, планировала. Все, кто следят за моей страницей, это могут подтвердить, — призналась Костенко в интервью Teleprogramma.pro  — И я специально завершила грудное вскармливание нашей малышки на шести месяцах, чтобы это как можно быстрее у нас получилось».

Костенко планирует рожать второго ребенка там же, где и первого — в элитной подмосковной клинике «Лапино».

«Конечно, беременности сильно отличаются. Я также чувствую себя прекрасно в духовном плане, а вот в физическом токсикоз помучил меня в этот раз, — продолжила Костенко. — Но и в первую беременность очень многого боишься, переживаешь. А в этот раз все как-то легко».

Любопытно, что родители специально попросили врача на узи не говорить им пол малыша.

«Мы и для себя держим пол в тайне», — рассказала Анастасия.

Напомним, у пары уже есть годовалая дочь Милана. Дмитрий же и вовсе скоро обретет статус многодетного отца: от предыдущих отношений у спортсмена растет 9-летняя дочь Ангелина.

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Анастасия Костенкобеременные звездыДмитрий Тарасов

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Костенко о второй беременности: «Пол ребенка держим в тайне от себя»
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