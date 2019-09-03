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Это официально: Костенко и Тарасов станут родителями во второй раз

25-летняя жена Дмитрия Тарасова выложила фотографию с округлившимся животом.

Это официально: Костенко и Тарасов станут родителями во второй раз
https://www.instagram.com/kostenko.94/

О беременности 25-летней спутницы Дмитрия Тарасова заговорили еще во время отпуска звездного семейства в Италии. Тогда Настя уже предпочитала свободные платья, сарафаны и всевозможные рубашки, списывая все на жаркое лето в Риме.

Но не прошло и месяца, как модель сама подтвердила интересное положение. Девушка выложила семейную фотографию, на которой отчетливо виден округлившийся животик Костенко.

«Любовь творит чудеса», — подписала снимок «вице-мисс Россия».

В кадр попала и старшая дочка пары — годовалая Милана.

Напомним, Анастасия всегда мечтала о большой семье. И еще будучи беременной первой малышкой, заявила, что «не намерена останавливаться». Для Дмитрия Тарасова ребенок станет третьим, у него также есть дочь от первого брака.

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Анастасия Костенкобеременные звездыДмитрий Тарасов

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Это официально: Костенко и Тарасов станут родителями во второй раз
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