Это официально: Костенко и Тарасов станут родителями во второй раз

О беременности 25-летней спутницы Дмитрия Тарасова заговорили еще во время отпуска звездного семейства в Италии. Тогда Настя уже предпочитала свободные платья, сарафаны и всевозможные рубашки, списывая все на жаркое лето в Риме.

Но не прошло и месяца, как модель сама подтвердила интересное положение. Девушка выложила семейную фотографию, на которой отчетливо виден округлившийся животик Костенко.

«Любовь творит чудеса», — подписала снимок «вице-мисс Россия».

В кадр попала и старшая дочка пары — годовалая Милана.

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Напомним, Анастасия всегда мечтала о большой семье. И еще будучи беременной первой малышкой, заявила, что «не намерена останавливаться». Для Дмитрия Тарасова ребенок станет третьим, у него также есть дочь от первого брака.