Джаред Лето откликнулся на призыв Гарика Харламова

Музыкант и актер Джаред Лето несколько часов назад, 3 сентября, опубликовал на своей странице в Instagram новый пост – фото, на котором он в майке-«алкоголичке» едет на велосипеде, с подписью «Summer isn’t over» («Лето еще не закончилось»). Это сообщение вызвало бурный восторг у россиян, подписанных на Джареда, ведь он таким образом отреагировал именно на их комментарии и просьбы.

Поясним, что флешмоб на странице Джареда Лето организовал комедийный актер и резидент «Comedy Club» Гарик Харламов. Еще 31 августа он призвал своих подписчиков зайти в аккаунт американца и оставить там короткий комментарий, смысл которого состоит в том, что лето прошло, а мы потратили время столь бездарно.

По всей видимости, кто-то из друзей всё же объяснил Лето, о чем ему упорно пишут эти десятки тысяч русских, и он решил ответить гостям с присущим ему юмором. Читатели пост оценили и сейчас пишут ему новые комментарии – со словами одобрения.

«Лето спасибо, мы тебя любим!», «Он услышал и прочитал нас. Молодчик», «I hope the best Leto of my life will never end», «Джа решил успокоить своих русских друзей? Чтобы не ныли, что лету пришёл конец» — такие комментарии можно прочитать под фотографией Лето с велосипедом.

Гарик Харламов уже не первый раз устраивает подобные шуточные флэшмобы после знаменитой истории с «гагачатом». Ранее объектами его внимания становились Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Вин Дизель.