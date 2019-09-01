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Россияне устроили «прощальный» флешмоб в Instagram Джареда Лето

Его запустил в блоге комик Гарик Харламов.

Россияне устроили «прощальный» флешмоб в Instagram Джареда Лето
Джаред Лето Фото:globallookpress.com

Российские пользователи социальной сети Instagram после «осады» аккаунта Леди Гаги переключились на солиста рок-группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Так они решили попрощаться с летом.

Очередной флешмоб в Сети на этот раз начал комик Гарик Харламов. Ранее в блоге он обратился ко всем подписчикам и попросил «необычно» проститься с летом, написав рок-музыканту.

Судя по количеству комментариев под постами Джареда Лето, у супруга актрисы Кристины Асмус серьезная группа поддержки. «Жертву» юморист, вероятно, выбрал из-за фамилии, которая на русском языке звучит так же, как и название времени года.

Недавно в подобной ситуации была и американская исполнительница Леди Гага. После того, как по Сети разошлись слухи, что Брэдли Купер разорвал отношения с Ириной Шейк из-за симпатии к певице, российские пользователи решили поддержать модель.

Джаред Лето. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B11ZXa4gFnP/

Сначала они нелестно высказывались в адрес исполнительницы. Но через несколько дней аккаунт Леди Гаги превратился в большой форум для русскоязычных пользователей, которые обсуждали погоду, делились историями из жизни, обменивались рецептами.

Из-за такой «атаки» на блог американской певицы российский трафик Instagram в июле поставил рекорд по сравнению с другими месяцами в 2019-м.

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Тэги:

30 seconds to MarsГарик ХарламовДжаред ЛетоИрина ШейкЛеди Гагашутки Гарика Харламова

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Россияне устроили «прощальный» флешмоб в Instagram Джареда Лето
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