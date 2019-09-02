«Сказки долгими не бывают»: муж Поклонской высказался о разводе

Наталья Поклонская предпочитает не говорить о своей личной жизни. Летом 2018 года она вышла замуж за юриста Ивана Соловьева. торжество состоялось в Крыму в бюджетном ресторане. О радостном событии журналисты узнали лишь спустя три недели. А накануне избранника депутата Госдумы объявил о расставании с женой. Он пояснил журналистам, что двум лидерам в одной семье очень трудно ужиться. По словам мужчины, их семейную жизнь разрушили прагматизм и погоня за карьерным ростом.

Сама Поклонская предпочитает не говорить о произошедшем. Она заявила, что не будет обсуждать эту тему. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с пока еще мужем политического деятеля. Соловьем подтвердил, что разводится с Натальей и был весьма красноречив. «Все правда, я развожусь! Сказки долгими не бывают», — высказался он. Юрист также ответил на вопрос о возможном примирении с супругой.

«Человек предполагает, а господь располагает. Все может быть», — философски отметил он.

Как дальше будут разворачиваться события, покажет только время. Поклонники были поражены, когда узнали, что женское счастье Поклонской вот-вот может разрушиться. Некоторые высказывания Соловьева намекают на то, что на определенном этапе его статус стал зависеть от служебного положения супруги. Это мужчине не понравилось, так как он не сторонник смешения личной жизни и карьеры. Он заверил, что дал возможность супруге самой выбирать свой дальнейший путь.

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