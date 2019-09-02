НОВОСТИ

«Сказки долгими не бывают»: муж Поклонской высказался о разводе

Иван Соловьев готовится к бракоразводному процессу с депутатом Госдумы, но не исключает возможного примирения.

«Сказки долгими не бывают»: муж Поклонской высказался о разводе
Наталья Поклонская и Иван Соловьев. фото: globallookpress.com

Наталья Поклонская предпочитает не говорить о своей личной жизни. Летом 2018 года она вышла замуж за юриста Ивана Соловьева. торжество состоялось в Крыму в бюджетном ресторане. О радостном событии журналисты узнали лишь спустя три недели. А накануне избранника депутата Госдумы объявил о расставании с женой. Он пояснил журналистам, что двум лидерам в одной семье очень трудно ужиться. По словам мужчины, их семейную жизнь разрушили прагматизм и погоня за карьерным ростом.

Сама Поклонская предпочитает не говорить о произошедшем. Она заявила, что не будет обсуждать эту тему. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с пока еще мужем политического деятеля. Соловьем подтвердил, что разводится с Натальей и был весьма красноречив. «Все правда, я развожусь! Сказки долгими не бывают», — высказался он. Юрист также ответил на вопрос о возможном примирении с супругой.

«Человек предполагает, а господь располагает. Все может быть», — философски отметил он.

Как дальше будут разворачиваться события, покажет только время. Поклонники были поражены, когда узнали, что женское счастье Поклонской вот-вот может разрушиться. Некоторые высказывания Соловьева намекают на то, что на определенном этапе его статус стал зависеть от служебного положения супруги. Это мужчине не понравилось, так как он не сторонник смешения личной жизни и карьеры. Он заверил, что дал возможность супруге самой выбирать свой дальнейший путь.

А вам нравилась эта пара?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные разводыИван СоловьевНаталья Поклонскаяразводы звезд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сказки долгими не бывают»: муж Поклонской высказался о разводе
Интересно?
Поделись с друзьями: