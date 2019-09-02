«Все может быть»: муж Поклонской не исключил примирения с ней

Иван Соловьев прокомментировал свое расставание с депутатом Госдумы порталу Teleprogramma.pro.

Бывший прокурор Крыма и действующая депутат Госдумы Наталья Поклонская разводится с мужем. Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказал супруг Натальи Владимировны — советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Иван Соловьев.

«Я развожусь!»

Иван Николаевич прокомментировал разлад в своей семье. По словам супруга Поклонской, как бы это грустно ни звучало, но их сказке пришел конец.

«Все правда, я развожусь! Сказки долгими не бывают», — Соловьев предпочитает не вдаваться в причины расставания.

Однако муж Натальи Владимировны не исключил, что развода удастся избежать. Вот, что он ответил на вопрос о возможном примирении:

«Человек предполагает, а господь располагает. Все может быть», — прокомментировал Соловьев.

Развод через год после свадьбы

История Поклонской и Соловьева действительно была похожа на сказку. Никто не подозревал, что сердце экс-прокурора покорил помощник депутата Госдумы. Но все оказалось более чем серьезно: 48-летний Соловьев (сейчас ему 49 — Прим. Ред.) сделал предложение Поклонской (тогда ей было 38 лет, сейчас — 39 — Прим. Ред.) и она сказала: «Да!».

Свадьбу молодожены сыграли в августе 2018 года в Крыму — в ресторане сербской и европейской кухни«Балкан Гриль», который находится в поселке Береговое. На торжество Наталья и Иван позвали только самых близких. Поклонская вышла к гостям в простом белоснежном платье и с минимум макияжа.

Молодожены решили обойтись без шумихи и сумели сделать свадьбу тайной. Прессе о новом статусе депутата Госдумы стало известно через несколько дней после торжества.

А что Поклонская?

Наталья Владимировна никак не комментирует развод. В личном Telegram-канале она написала, что семейные проблемы никак не отразятся на ее депутатской деятельности, а выставлять проблемы напоказ она не готова:

«Комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», — написала Наталья, хотя по факту Соловьев еще является ее действующим мужем: они подают на развод, а не развелись.

Такой комментарий выглядит вполне логично — Поклонская свадьбу скрывала, с чего бы ей рассказывать про развод? Ну, не публичный она человек, бывший прокурор все же.

Портал Teleprogramma.pro надеется, что супруги найдут в себе силы помириться и их сказка продолжится. А как вы относитесь к паре Наталья Поклонская и Иван Соловьев?