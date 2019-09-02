«Пусть супруг и комментирует дальше»: Поклонская впервые высказалась о разводе

После заявления известного юриста Ивана Соловьева о том, что он расстается со своей супругой-депутатом Натальей Поклонской, внимание общественности приковано к бывшему прокурору Крыма — как прелестная чиновница отреагирует на развод. Первым комментарий от женщины удалось получить Telegram-каналу «Подъем», правда, народная избранница не стала вдаваться в подробности произошедшего.

«Пусть супруг и комментирует дальше. Я эту тему не обсуждаю», — заявила она.

Напомним, муж Поклонской посетовал на то, что в их семье собрались два лидера и карьериста. Прожив вместе год, пара, очевидно, не нашла душевной теплоты и понимания. Некоторые высказывания Соловьева намекают на то, что на определенном этапе его статус стал зависеть от служебного положения супруги, а он не сторонник смешения личной жизни и карьеры. Мужчина сказал, что позволил супруге самой выбирать ее дальнейший путь.

Как вы думаете, стоит ли Наталье Поклонской выходить замуж еще раз или пусть лучше сосредоточится на карьере?