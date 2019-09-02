НОВОСТИ

«Пусть супруг и комментирует дальше»: Поклонская впервые высказалась о разводе

Супруг Натальи заявил, что они расстаются.

«Пусть супруг и комментирует дальше»: Поклонская впервые высказалась о разводе
Поклонская и Соловьев казались идеальной парой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

После заявления известного юриста Ивана Соловьева о том, что он расстается со своей супругой-депутатом Натальей Поклонской, внимание общественности приковано к бывшему прокурору Крыма — как прелестная чиновница отреагирует на развод. Первым комментарий от женщины удалось получить Telegram-каналу «Подъем», правда, народная избранница не стала вдаваться в подробности произошедшего.

«Пусть супруг и комментирует дальше. Я эту тему не обсуждаю», — заявила она.

Напомним, муж Поклонской посетовал на то, что в их семье собрались два лидера и карьериста. Прожив вместе год, пара, очевидно, не нашла душевной теплоты и понимания. Некоторые высказывания Соловьева намекают на то, что на определенном этапе его статус стал зависеть от служебного положения супруги, а он не сторонник смешения личной жизни и карьеры. Мужчина сказал, что позволил супруге самой выбирать ее дальнейший путь.

Как вы думаете, стоит ли Наталье Поклонской выходить замуж еще раз или пусть лучше сосредоточится на карьере?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Наталья ПоклонскаяРазводрасставаниерасставание с мужемрасставание с супругой

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Пусть супруг и комментирует дальше»: Поклонская впервые высказалась о разводе
Интересно?
Поделись с друзьями: