Регина Тодоренко показала своего подросшего девятимесячного сына

В последнее время, казалось, в семейной жизни звездной пары Влада Топалова и Регины Тодоренко начали немного сгущаться тучи. То телеведущая признается, что муж может быть груб с ней, то тарологи предрекают скорый развод супругам. Но несмотря на это, Влад и Регина счастливы и отдают все силы воспитанию своего сына. Об этом Тодороенко рассказала в очередной публикации на своей странице в социальной сети Instagram.

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«За последние 9 месяцев я поняла , что материнство — это про меня. Мне нравится изучать маленького человека, я поглощаю литературу о воспитании также быстро, как китовая акула планктон. Я не теряю возможности покопаться в своём детстве и детстве Влада Топалова», — написала счастливая мама под снимком со своим девятимесячным малышом.

По словам Регины, она изучила большое количество литературы по воспитанию детей и теперь кое-что уже практикует. Звезда призналась, каким будет результат, ей пока неизвестно, но в любом случае она будет стараться делать семейную жизнь насыщенной и радостной.