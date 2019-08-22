Таролог увидела скорый развод Тодоренко и Топалова

Ясновидящая Саона уверена, что пара поставит точку в отношениях, но это не окончательное решение.

В Сети вот уже несколько дней активно обсуждаются слухи, что Регина Тодоренко и Влад Топалов могут скоро развестись. Несмотря на внешнюю идиллию, отношения супругов не такие гладкий и безоблачные.

Масло в огонь подлил тот факт, что молодая жена призналась в обращении к семейному психологу. Она жалуется на постоянные грубости и обиды, которые ей наносит муж, а вопрос притирки дается паре очень сложно.

Сейчас Тодоренко гостит у своих родителей и для хейтеров это стало безусловным подтверждением скорого расставания, сообщает сайт OA.

Таролог Саона согласна, что доля правды в домыслах имеется. На самом деле у пары далеко не все так хорошо, как кажется в соцсетях.

«Они оба очень темпераментные и непримиримые, так что живут они как кошка с собакой. Регина, несмотря на свой экранный образ, очень вспыльчивая и агрессивная. Влад Топалов тоже не является обладателем идеального характера. В таких парах всегда наступают критические точки», — делится ясновидящая.

Она уверена, что слухи о разводе найдут свое подтверждение довольно скоро. Пара все-таки поставит точку в отношениях, но это будет не окончательный финал.

«Оба устали от конфликтов и эмоциональных потрясений, им нужен длительный отдых. Характер Регины диктует ей необходимость завершить эту главу отношений. Но через какое-то время состоится воссоединение», — делится с womanhit Саона.

Аргументом к примирению станет маленький сын, которого воспитывают супруги. Они осознают, что ребенок должен жить в полной семье, и помирятся на этом фоне.