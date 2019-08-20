«Может грубо обидеть»: Тодоренко поведала о проблемах в браке с Топаловым

В октябре Регина Тодоренко и Влад Топалов официально оформили отношения в загсе. В декабре того же года телеведущая подарила возлюбленному первенца — сына Михаила. Певец не скрывает: отправляясь в деловые поездки или на гастроли он сильно скучает по домашним.

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Так, Влад в буквальном смысле не расстается с телефоном, проверяя не пришло ли новое СМС-сообщение от жены. Тяжело переносит разлуку с возлюбленным и Регина. Однако в недавнем интервью программе «Звездный путь» на телеканале «Украина» супруга музыканта призналась, что и они испытывали кризис отношений. За последние полгода пара не раз думала о разводе.

По словам Регины, у них с Владом кипят «итальянские страсти». При этом сама телеведущая старается придерживаться определенной формулы: мужчина указывает путь, а женщина собирает рюкзак, готовясь к этому увлекательному путешествию. Однако на деле все намного серьезней: девушка призналась, что любимый мужчина нередко отказывается прислушиваться к ее мнению, игнорируя желания второй половинки.

«Он иногда бывает, как скажет, и отрежет… Может так грубо обидеть», — сетует возлюбленная Топалова.

К слову, ради поддержания семейной гармонии молодым людям даже приходилось обращаться за консультацией к психологу. Ранее музыкант говорил о том, что считает себя консервативным и властным. Певец старается идти на компромиссы, понимания, что он не может давить на возлюбленную.