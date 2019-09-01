Танцующую в московском клубе Агилеру засняли на видео

Кристина Агилера выступила на закрытой частной вечеринке в Москве. В российскую столицу звезда приехала по приглашению газовой компании «Новатэк». Свои хиты на мероприятии исполнили также Робби Уильямс и отечественные звезды – Дима Билан и Вера Брежнева.

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После корпоратива артистка решила и появилась в развлекательном клубе Icon. Певица в компании нескольких молодых людей из ее подтанцовки танцевала у стойки бара, общалась и даже станцевала, по словам очевидцев, у шеста.

В Сети распространилось видео, на котором Кристина «отжигает» в клубе под музыку. На кадрах ролика она совсем не выглядит уставшей после отработанного концерта, двигается бодро и энергично. К слову, в конце ролика за кадром кто-то отмечает, что снимать поп-диву другим посетителям заведения запретили.

Сама Агилера подчеркивает, что очень дорожит своими фанатами в России. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, в прошлый раз знаменитость побывала в Москве в июле, чтобы выступить со своим шоу на «Арене ВТБ». Она спела любимые композиции поклонников в новой обработке и зажигательно станцевала и сменила за время концерта несколько сценических нарядов.

По материалам Super.