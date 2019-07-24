ЗВЕЗДЫ

«Это было плохо»: выступление Агилеры разочаровало Тодоренко и Топалова

Телеведущая впервые за полгода вышла в свет с мужем без маленького сына.

«Это было плохо»: выступление Агилеры разочаровало Тодоренко и Топалова
Регина Тодоренко. фото: instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались в ЗАГСе в конце прошлого года, незадолго до рождения первенца. После этого телеведущая начала проводить себя в форму, вернулась к работе и параллельно заботилась о сыне Михаиле. Недавно, 3 июля, девушка и ее супруг смогли организовать пышную свадьбу в Италии. После торжества несколько недель влюбленные провели в Греции, где нежились на солнце и учили сына плавать.

Вернувшись в Москву, Регина сразу запланировала поход на концерт Кристины Агилеры. Впервые за полгода она решила оставить наследника, которому всего семь месяцев, на родственников, чтобы сходить на свидание с мужем.

23 июля американская звезда выступила со своим шоу на «Арене ВТБ». Она исполнила свои хиты в новой обработке. Девушка зажигательно танцевала и сменила несколько костюмов. В отличие от многих своих коллег она практически отказалась о декораций, сделав акцент на вокале.

Топалов и Тодоренко сидели в зале и подпевали артистке. Однако они покинули концерт еще до финала шоу. Как оказалось, телеведущая была разочарована выступлением Агилеры. «Я очень расстроена, я так люблю Кристину Агилеру, но это было так плохо», — призналась Регина в соцсети. Она отметила, что во время концерта певица забывала хореографию и выглядела очень рассеянной. Остался недоволен и Влад. По его мнению, 38-летняя Агилера должна была сделать выступление немного другим.

«Она взрослая, а шоу какой-то девочки. Полное несоответствие», — считает Топалов.

Тодоренко на концерте Агилеры. фото
Тодоренко побывала на выступлении Кристины Агилеры. фото: instagram.com/reginatodorenko/

Стоит добавить, что другие фанаты американской певицы остались в восторге от ее голоса и выступления в целом. Многие написали в соцсетях, что не слышали такого сильного вокала очень давно. Агилера сделала сюрприз своим поклонникам. В конце шоу она вывела на сцену свою четырехлетнюю дочку Саммер Рэйн (в переводе с английского — «летний дождь». — Прим. ред.). А за день до концерта Кристина прогулялась по Москве и даже заглянула на Красную площадь.

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Влад Топаловзвездные историиКристина АгилераРегина Тодоренко

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«Это было плохо»: выступление Агилеры разочаровало Тодоренко и Топалова
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