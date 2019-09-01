38-летняя Агилера спела на частной вечеринке в Москве

38-летняя американская певица прилетела в Москву для того, чтобы выступить на закрытой вечеринке. Среди отечественных исполнителей на том же мероприятии отметились: экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева и Дима Билан.

Примечательно, что организаторы вечера настояли на том, чтобы супруга музыкального продюсера Константина Меладзе выступила перед собравшейся публикой до Кристины Агилеры. Как пишет «Комсомольская правда», побывав на частной вечеринке американская поп-дива в компании своих танцоров посетила один из столичных ночных клубов.

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В одном из интервью Кристина призналась, что очень дорожит своими русскими поклонниками. Знаменитость много времени уделяет творчеству, однако не забывает и о родительских обязанностях. У исполнительницы есть одиннадцатилетний сын Макс и пятилетняя дочь Саммер. По словам певицы, когда у нее появляется свободное время она проводит каждую минутку с детьми: провожает их в школу, готовит завтраки, водит на плавание в бассейн. При этом Агилера призналась, что не проецирует на них свои ожидания. Исполнительница надеется, что ее дети сами выберут интересующую их стезю.