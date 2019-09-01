ЗВЕЗДЫ

38-летняя Агилера спела на частной вечеринке в Москве

На мероприятии также выступили российские знаменитости: супруга музыкального продюсера Константина Меладзе - Вера Брежнева и Дима Билан.

38-летняя Агилера спела на частной вечеринке в Москве
Кристина Агилера (Фото: Globallookpress.com)

38-летняя американская певица прилетела в Москву для того, чтобы выступить на закрытой вечеринке. Среди отечественных исполнителей на том же мероприятии отметились: экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева и Дима Билан.

Примечательно, что организаторы вечера настояли на том, чтобы супруга музыкального продюсера Константина Меладзе выступила перед собравшейся публикой до Кристины Агилеры. Как пишет «Комсомольская правда», побывав на частной вечеринке американская поп-дива в компании своих танцоров посетила один из столичных ночных клубов.

Кристина Агилера выступила на частной вечеринке в Москве (Фото: Globallookpress.com)

В одном из интервью Кристина призналась, что очень дорожит своими русскими поклонниками. Знаменитость много времени уделяет творчеству, однако не забывает и о родительских обязанностях. У исполнительницы есть одиннадцатилетний сын Макс и пятилетняя дочь Саммер. По словам певицы, когда у нее появляется свободное время она проводит каждую минутку с детьми: провожает их в школу, готовит завтраки, водит на плавание в бассейн. При этом Агилера призналась, что не проецирует на них свои ожидания. Исполнительница надеется, что ее дети сами выберут интересующую их стезю.

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Вера БрежневаДима БиланЗвездный стильКристина Агилера

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38-летняя Агилера спела на частной вечеринке в Москве
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