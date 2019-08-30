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Серебренников и Брусникина объявлены режиссерами концерта Спивакова

12 сентября скрипачу и дирижеру исполнится 75 лет.

Серебренников и Брусникина объявлены режиссерами концерта Спивакова
Борис Кулрявов/КП

Юбилейный концерт народного артиста СССР получил название «Автопортрет». И пройдет в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.

Любопытно, что подготовка масштабного действа на сцене заняла несколько месяцев. Режиссерами стали худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и худрук «Практики» Марина Брусникина.

«Свой юбилей Владимир Теодорович отпразднует на сцене. В вечере примут участие лучшие солисты и конечно же, Национальный филармонический оркестр», — сообщает пресс-служба Московского международного дома музыки.

Кирилл Серебренников уже отметил, что это большая честь для него работать над концертом мэтра. Кроме того, в фойе Светлановского зала Дома музыки откроется фотовыставка. На снимках запечатлен Спиваков на гастролях.

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Владимир СпиваковКирилл СеребренниковМарина Брусникина

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Серебренников и Брусникина объявлены режиссерами концерта Спивакова
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