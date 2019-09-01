Райкин представил труппе «Сатирикона» нового директора

Столичный театр «Сатирикон» возглавит новый директор: руководящую должность займет Владимир Казаченко. Он выходит на работу 2 сентября. Кандидатуру одобрило Министерство культуры РФ.

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Нового директора уже представили труппе театра. Встречу организовал художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин, пишет РИА Новости. Представляя нового директора, Райкин отметил, что назначение вовсе не случайно.

«Мы давно присматриваемся друг к другу», — высказался Константин Аркадьевич.

Он также обратил внимание, что сейчас театр находится в крайне непростом положении, есть сложности строительного, организационного характера, с которыми должен справиться новый руководитель.

Труппа тепло встретила Владимира Казаченко. После приветственного слова Райкина в театре раздались аплодисменты. Овации Казаченко, по его словам, воспринял «как аванс». Ранее он руководил в городе Томск ТЮЗом.

«Хочу полные залы, сейчас придется много сил потратить, чтобы вернуть театру заслуженное положение», — сказал Казаченко.

В сообщении отмечается, что новый директор театра уже сформировал себе список дел на ближайший год.