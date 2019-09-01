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Райкин представил труппе «Сатирикона» нового директора

Ранее Владимир Казаченко руководил ТЮЗом в городе Томск.

Райкин представил труппе «Сатирикона» нового директора
Константин Райкин Фото: globallookpress.com

Столичный театр «Сатирикон» возглавит новый директор: руководящую должность займет Владимир Казаченко. Он выходит на работу 2 сентября. Кандидатуру одобрило Министерство культуры РФ.

Нового директора уже представили труппе театра. Встречу организовал художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин, пишет РИА Новости. Представляя нового директора, Райкин отметил, что назначение вовсе не случайно.

«Мы давно присматриваемся друг к другу», — высказался Константин Аркадьевич.

Он также обратил внимание, что сейчас театр находится в крайне непростом положении, есть сложности строительного, организационного характера, с которыми должен справиться новый руководитель.

Труппа тепло встретила Владимира Казаченко. После приветственного слова Райкина в театре раздались аплодисменты. Овации Казаченко, по его словам, воспринял «как аванс». Ранее он руководил в городе Томск ТЮЗом.

«Хочу полные залы, сейчас придется много сил потратить, чтобы вернуть театру заслуженное положение», — сказал Казаченко.

В сообщении отмечается, что новый директор театра уже сформировал себе список дел на ближайший год.

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директорКонстантин Райкин

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Райкин представил труппе «Сатирикона» нового директора
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