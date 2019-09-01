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Звезда упала: Бледанс посмеялась над своим умением ездить на велосипеде

Забавный ролик актриса разместила у себя в Instagram.

Звезда упала: Бледанс посмеялась над своим умением ездить на велосипеде
Эвелина Бледанс/globallookpress.com

Как бы поступили вы, если бы упали с велосипеда? Большинство людей постаралось бы скрыть этот неловкий момент. Но только не Эвелина Бледанс, которая не умеет стесняться. В прошлом комедийная актриса привыкла переводить все в шутку.

В настоящее время она отдыхает с младшим сыном Семеном в Подмосковье. Звездная мама решила подготовить своего особенного ребенка к школе и помочь ему набраться сил на природе. В четырехзвездочном спа-отеле они с мальчиком купаются в бассейне с морской водой, гуляют по лесу и катаются на велосипедах. Правда, не всегда удачно….

Выложив видеокадры в свой Instagram, Бледанс попросила смотреть их до конца. Ведь именно в заключительной части ролика актриса совершает полет с велосипеда на землю. О последствиях падения Эвелина рассказывать не стала.

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отдыхСын Эвелины БледансЭвелина Блёданс

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Звезда упала: Бледанс посмеялась над своим умением ездить на велосипеде
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