Бледанс вернула себе острое зрение после 35 лет близорукости

Теперь актриса будет носить очки только для имиджа.

Актриса и певица Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками чудом, произошедшим ее жизни. Проснувшись утром, 28 августа, 50-летняя артистка поймала себя на том, что все прекрасно видит и без очков, хотя до этого более 30 лет носила их.

«Я открыла глаза, автоматически потянулась за очками и поняла, что вижу! Вижу всё! Каждый листик березы за окном, каждый лепесток розы в саду, подписи художников на картинах…», — написала она в Instgaram.

Сейчас актриса не может нарадоваться острому зрению. Очки теперь обещает носить только солнечные, ну и иногда для имиджа. Все дело в том, что артистка сделала лазерную операцию по коррекции зрения в одной из медицинских клиник. Несколько часов слезящихся глаз, зато наутро женщина отказалась от очков, и теперь мучается вопросом, почему она не сделала этого раньше.

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Напомним, два года назад певица рассталась со своим третьим мужем, продюсером Александром Сёминым, сейчас воспитывает их 7-летнего особенного ребенка Семена.

А вы бы решились на лазерную операцию на глаза?