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Бледанс вернула себе острое зрение после 35 лет близорукости

Теперь актриса будет носить очки только для имиджа.

Бледанс вернула себе острое зрение после 35 лет близорукости
Эвелине Бледанс больше не нужны очки для зрения. Фото: globallookpress.com

Актриса и певица Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками чудом, произошедшим ее жизни. Проснувшись утром, 28 августа, 50-летняя артистка поймала себя на том, что все прекрасно видит и без очков, хотя до этого более 30 лет носила их.

«Я открыла глаза, автоматически потянулась за очками и поняла, что вижу! Вижу всё! Каждый листик березы за окном, каждый лепесток розы в саду, подписи художников на картинах…», — написала она в Instgaram.

Сейчас актриса не может нарадоваться острому зрению. Очки теперь обещает носить только солнечные, ну и иногда для имиджа. Все дело в том, что артистка сделала лазерную операцию по коррекции зрения в одной из медицинских клиник. Несколько часов слезящихся глаз, зато наутро женщина отказалась от очков, и теперь мучается вопросом, почему она не сделала этого раньше.

Напомним, два года назад певица рассталась со своим третьим мужем, продюсером Александром Сёминым, сейчас воспитывает их 7-летнего особенного ребенка Семена.

А вы бы решились на лазерную операцию на глаза?

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глазазрениеоперация звездыочкипроблемы со зрениемЭвелина Блёданс

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Бледанс вернула себе острое зрение после 35 лет близорукости
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