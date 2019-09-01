НОВОСТИ

44-летняя Рудковская назвала Плющенко «любовью своей жизни»

Еще до знакомства с олимпийским чемпионом светская львица состояла в отношениях с бизнесменом Виктором Батуриным.

44-летняя Рудковская назвала Плющенко «любовью своей жизни»
Яна Рудковская и Евгений Плющенко (Фото: Globallookpress.com)

Яна Рудковская призналась в чувствах к Евгению Плющенко. Светская львица назвала нынешнего супруга «любовью своей жизни». Напомним, что еще до знакомства с олимпийским чемпионом она строила отношения с бизнесменом Виктором Батуриным. У знаменитости есть двое старших детей: сын Николай и пасынок Андрей. Мальчики поступили в этом году в МГИМО.

От Плющенко Яна родила сына Сашу. Как и его отец, Гном Гномыч (Так малыша называют домашние. — Прим. ред.) мечтает стать прославленным фигуристом. Евгений сам тренирует сына. Даже на отдыхе Плющенко настаивает на том, чтобы 6-летний Саша не пропускал ежедневных разминок, уделяя особое внимание упражнениям на растяжку.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Яна Рудковская вместе с мужем посетила Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге. Пара позировала на красной дорожке светского мероприятия. Позже в Instagram музыкальный продюсер опубликовала свежий кадр с отцом своего младшего сына, признавшись в чувствах к Евгению.

«Любовь моей жизни», — отметила Яна.

Бизнесвумен появилась на публике в дизайнерском платье-бюстье в пол с шифоновой юбкой и цветочным принтом. А Евгений Плющенко отдал предпочтение классическому брючному костюму, белой сорочке и бабочке.

А как бы вы оценили совместный выход в свет Яны Рудковской и Евгения Плющенко?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ПлющенкоЗвездные детиЯна Рудковская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
44-летняя Рудковская назвала Плющенко «любовью своей жизни»
Интересно?
Поделись с друзьями: