44-летняя Рудковская назвала Плющенко «любовью своей жизни»

Еще до знакомства с олимпийским чемпионом светская львица состояла в отношениях с бизнесменом Виктором Батуриным.

Яна Рудковская призналась в чувствах к Евгению Плющенко. Светская львица назвала нынешнего супруга «любовью своей жизни». Напомним, что еще до знакомства с олимпийским чемпионом она строила отношения с бизнесменом Виктором Батуриным. У знаменитости есть двое старших детей: сын Николай и пасынок Андрей. Мальчики поступили в этом году в МГИМО.

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От Плющенко Яна родила сына Сашу. Как и его отец, Гном Гномыч (Так малыша называют домашние. — Прим. ред.) мечтает стать прославленным фигуристом. Евгений сам тренирует сына. Даже на отдыхе Плющенко настаивает на том, чтобы 6-летний Саша не пропускал ежедневных разминок, уделяя особое внимание упражнениям на растяжку.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Яна Рудковская вместе с мужем посетила Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге. Пара позировала на красной дорожке светского мероприятия. Позже в Instagram музыкальный продюсер опубликовала свежий кадр с отцом своего младшего сына, признавшись в чувствах к Евгению.

«Любовь моей жизни», — отметила Яна.

Бизнесвумен появилась на публике в дизайнерском платье-бюстье в пол с шифоновой юбкой и цветочным принтом. А Евгений Плющенко отдал предпочтение классическому брючному костюму, белой сорочке и бабочке.

А как бы вы оценили совместный выход в свет Яны Рудковской и Евгения Плющенко?