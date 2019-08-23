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Во всей красе: Рудковская показала трендовый купальник от известного бренда

Продюсер уже вернулась в Москву, но мыслями все еще в отпуске, в Сардинии.

Во всей красе: Рудковская показала трендовый купальник от известного бренда
Яна Рудковская/instagram.com/rudkovskayaofficial/

Этим детом Яна провела долгие каникулы с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, и сыном Сашей, в Сардинии. Семья много путешествовала на яхте, купалась, встречалась с друзьями.

Яна успела слетать из Италии на концерт Димы Билана в Монако на фестиваль Russian Music. Рудковская уже вернулась в Москву, но, по всей видимости, мыслями еще в Сардинии.

Яна опубликовала на своей странице в Instagram очередной снимок в купальнике. Закрытая модель с мини-шортиками, в ярких цветах, соединившим оттенки красного, охры, синего, черного, желтого имеет глубокий вырез и принт Chanel на груди.

«Вдогонку тренду, хороший ракурс и фотограф — залог успеха», — написала в подписи Яна.

Ранее также в соцсети продюсер сообщила, что работает над новым уникальным проектом, о котором пообещала рассказать своим подписчикам позже.

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Во всей красе: Рудковская показала трендовый купальник от известного бренда
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