Во всей красе: Рудковская показала трендовый купальник от известного бренда

Этим детом Яна провела долгие каникулы с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, и сыном Сашей, в Сардинии. Семья много путешествовала на яхте, купалась, встречалась с друзьями.
Яна успела слетать из Италии на концерт Димы Билана в Монако на фестиваль Russian Music. Рудковская уже вернулась в Москву, но, по всей видимости, мыслями еще в Сардинии.
Яна опубликовала на своей странице в Instagram очередной снимок в купальнике. Закрытая модель с мини-шортиками, в ярких цветах, соединившим оттенки красного, охры, синего, черного, желтого имеет глубокий вырез и принт Chanel на груди.
«Вдогонку тренду, хороший ракурс и фотограф — залог успеха», — написала в подписи Яна.
Ранее также в соцсети продюсер сообщила, что работает над новым уникальным проектом, о котором пообещала рассказать своим подписчикам позже.