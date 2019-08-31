Рудковская в пышном платье-макси пришла на бал с Плющенко

Это лето стало очень насыщенным для Яны Рудковской. Она успела отдохнуть с семьей в Италии, а потом побывать на «Новой волне» в Сочи. Продюсер любит моду и всегда подбирает стильные образы для выхода в свет. В последние недели она предпочитала облачаться в мини-платья, демонстрируя стройные ноги. Светская львица вычислила, что фото, на которых она хвастается стройными ногами, набирают больше лайков.

Однако 31 августа Яна приехала в Санкт-Петербург. Она посетила Дрезденский оперный бал, который впервые проводится в культурной столице. На красной дорожке продюсер появилась в сопровождении мужа Евгения Плющенко. На этот раз светская львица облачилась в пышное платье-макси с вышивкой. К наряду она подобрала золотые туфли и миниатюрную сумку черного цвета. Волосы Рудковская присобрала, а из украшений выбрала простой чокер.

Плющенко, как и полагается, надел классический черный смокинг с бабочкой. Он держал супруг за руку, позируя перед фотографами.

«Удивительное событие, замечательные люди, прекрасная атмосфера, отлично провела время на красной дорожке с моим мужем», — написала Яна.

Поклонники были рады увидеть супругов вместе. Они пришли в восторг от наряда светской львицы. Однако некоторые считают, что Рудковской стоит сменить прическу. «Какие красивые», «Обалденное платье! Вот только губы бледные, кажется лицо уставшее», «Потрясающее платье! Вы просто неотразимы!», «Яна, вам в длинных платьях лучше», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что недавно появилась информация, что Ксения Собчак решила снять реалити-шоу в формате популярного проекта «Семейство Кардашян». Главными его героями станут Рудковская и члены ее семьи. Пока подробности и дата премьеры хранятся в тайне.

А вам нравится эта пара?