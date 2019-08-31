Лобода в образе Девы Марии перепела хит Пугачевой

На странице Светланы Лободы в социальной сети Instagram появилась обложка кавера и часть репетиции, во время которой артистка исполняет хит Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна». Конечно, публикация звезды вызвала большой интерес не только потому что история с фразой из известной песни в последнее время у всех на слуху. Но и благодаря костюму, который Лобода выбрала для композиции.

А он, ни много, нимало, представляет собой образ Девы Марии. Это вызвало в комментариях в постах артистки живую дискуссию и даже споры по поводу уместности наряда. Одни категорически сочли его кощунственным, оскорбляющим чувства верующих. Другие же нашли новый образ Светланы Лободы дерзким и это, мол, очень здорово.

Напомним, несколько дней назад Алла Пугачева «благословила» Лободу на выступления, чем вызвала дикий восторг Светланы. А позже, после вечерних посиделок, вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле Алла Борисовна высмеяла церемонию благословления.