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Веселые Пугачева и Вайкуле успокоили страну

Забавный ролик разместил в своем Instagram Максим Галкин.

Веселые Пугачева и Вайкуле успокоили страну
АЛЛА ПУГАЧЕВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Всего несколько дней назад в опубликованном шуточном ролике, который появился в социальной сети Instagram, Алла Пугачева «благословила» на выступления для народа Светлану Лободу, чему последняя была очень удивлена и обрадована.

Накануне на своей странице в Сети Максим Галкин опубликовал «вторую серию» шуточного ролика с лейтмотивом «живи спокойно, страна». На этот раз на фоне юрмальского заката Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, видимо, навеселе, пытаются снова повторить эту строчку из песни.

«Живи спокойно страна, что я скажу?», — говорит Лайма, уточняя у Аллы Борисовны. Та же, смеясь, отворачивается от камеры и просит: «Не надо об этом». Потом, взяв себя в руки, звезды продолжают. На этот раз слово берет Примадонна: «Живи спокойно страна, теперь у нас еще одна».

«Еще одна?», — переспрашивает певицу подруга. – «Кто такая?».

«Все знают, ну, собственно, и хватит», — таинственно замечает Алла Пугачева.

Комментаторы не преминули обратить внимание на состояние знаменитых артисток, укоряя их. Однако, заступников у звезд оказалась в разы больше, которые интересуются, кто, выпив, не смеется и не шутит.

«Они в том возрасте, и в том статусе, что могут себе позволить жить так, как хотят, имеют право. А в стране многим не спокойно, по многим причинам», — пишет одна из подписчиц.

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Веселые Пугачева и Вайкуле успокоили страну
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