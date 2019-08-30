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Наргиз посмеялась над словами, что просит «заселить собак в люкс»

Звезда «Голоса» намерена засудить звездного промоутера Сергея Лаврова за клевету.

Наргиз посмеялась над словами, что просит «заселить собак в люкс»
https://www.instagram.com/nargizzakirova_official/

После ухода из продюсерского центра Максима Фадеева на Наргиз посыпались самые разные обвинения. Звезду «Голоса» обвинили в алкоголизме, а также внезапно начавшейся у нее звездной болезни.

Промоутер Сергей Лавров, который пересекался с артисткой по работе, рассказал журналистам, что та на гастролях даже собак просит поселить в президентский люкс.

Однако Наргиз не только удивилась прочитать о себе такое, но и заявила, что подаст на злопыхателя в суд.

«Для начала мы обратились в правоохранительные органы, так как в действиях Лаврова усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей ст. 128.1 УК РФ «Клевета», — парировал представитель звезды, юрист Бахром Исмаилов в интервью Teleprogramma.pro.

Поначалу певица не хотела реагировать на клевету, однако позже заметила, что сведения порочат не только ее как человека, но и деловую репутацию.  И тогда решила принять меры.

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Тэги:

Максим ФадеевНаргизСергей Лавров

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Наргиз посмеялась над словами, что просит «заселить собак в люкс»
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