Наргиз посмеялась над словами, что просит «заселить собак в люкс»

После ухода из продюсерского центра Максима Фадеева на Наргиз посыпались самые разные обвинения. Звезду «Голоса» обвинили в алкоголизме, а также внезапно начавшейся у нее звездной болезни.

Промоутер Сергей Лавров, который пересекался с артисткой по работе, рассказал журналистам, что та на гастролях даже собак просит поселить в президентский люкс.

Однако Наргиз не только удивилась прочитать о себе такое, но и заявила, что подаст на злопыхателя в суд.

«Для начала мы обратились в правоохранительные органы, так как в действиях Лаврова усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей ст. 128.1 УК РФ «Клевета», — парировал представитель звезды, юрист Бахром Исмаилов в интервью Teleprogramma.pro.

Поначалу певица не хотела реагировать на клевету, однако позже заметила, что сведения порочат не только ее как человека, но и деловую репутацию. И тогда решила принять меры.