«Мы подаем в суд!»: Наргиз опровергла обвинения в алкоголизме

Представитель певицы намерен засудить звездного промоутера Сергея Лаврова из-за его высказываний.

После ухода певицы Наргиз от продюсера Максима Фадеева в адрес исполнительницы посыпались обвинения. Звездный промоутер Сергей Лавров заявил, что у Наргиз «звездная болезнь»: она требует заселять ее собак в президентский люкс на гастролях. А еще, по словам Лаврова, певица якобы страдает алкоголизмом. Что об этом думает сама певица? Корреспондент портала Teleprogramma.pro Анастасия Морылева связалась с представителями Наргиз.

«С Лавровым будем разговаривать в суде»

Пиар-агент певицы Леся Дудко рассказала, что обвинения Лаврова уже давно не удивляют Наргиз. Но и смотреть, как промоутер рушит ее репутацию, она тоже больше не намерена. Исполнительница хочет раз и навсегда пресечь распространение клеветы в свой адрес в суде.

«Когда произошел разрыв в отношениях Наргиз и ее, теперь уже бывшего, продюсера Макса Фадеева, певице поступало великое множество переложений от разных телеканалов. И «Пусть говорят», и «Прямой эфир» и многие другие ток-шоу хотели, чтобы она рассказала о случившемся. Наргиз выбрала программу, которой доверяет — это шоу на YouTube «А поговорить?» с Ириной Шихман. Больше говорить на эту тему Наргиз не будет. В будущем певица планирует давать интервью только, касающиеся ее творчества. Скоро у нее выйдет новая песня.

Что касается Лаврова, то он постоянно что-то рассказывает, это не новость. Наргиз не будет комментировать эти сплетни, а с Лаврова будет разговор в суде. Все это клевета», — прокомментировала Леся Дудко.

«Мы написала заявление в полицию по статье «Клевета»»

Однако только иском за моральный вред Лавров может не отделаться. Представитель Наргиз, юрист Бахром Исмаилов рассказал, что звездный промоутер рискует получить судимость.

«Для начала мы обратились в правоохранительные органы, так как в действиях Лаврова усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей ст. 128.1 УК РФ «Клевета» (наказывается штрафом до пяти миллионов рублей — Прим. Ред.).

Лавров неоднократно в средствах массовой информации распространяет ложные сведения. Например, обвинял Наргиз в алкоголизме. Эти действия сказались на имидже и репутации Наргиз, поэтому также мы готовим иск в суд. Сейчас мы оцениваем сумму ущерба, но могу сказать, что речь будет идти о сумме с шестью нулями», — подытожил Бахром Исмаилов.

Напомним, 7 августа певица сообщила, что продюсерский центр Максима Фадеева MALFA в одностороннем порядке разорвал с ней контракт. Перед большим гастрольным туром Наргиз осталась без продюсера и песен — все треки, которые Фадеев написал экс-подопечной, он оставил себе. Певица считает, что разрыв произошел из-за певицы Ольги Серябкиной (экс-участница группы «Serebro», выступающей под псевдонимом MOLLY — Прим. Ред.). Якобы в центре Фадеева всем руководит именно она.

Как думаете, Наргиз правильно поступает, что решила идти в суд? Ваше мнение — она отсудит деньги у Лаврова или нет?