Лолита по ночам пишет «ужасные» сообщения Дмитрию Иванову

Певица признается, что по утрам за эти смс-ки ей очень стыдно.

На днях на «Новой волне» в Сочи совершенно неожиданно выяснилось, что Лолита и ее супруг Дмитрий Иванов вместе уже не будут, хотя у поклонников все же теплилась надежда на то, что в личной жизни певицы все еще наладится. Да и сама звезда до последнего, что называется, «сохраняла лицо», как всегда смеясь и излучая оптимизм, но вдруг разрыдалась – эмоции все-таки вырвались наружу.

После этого в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramm.pro, певица призналась, что не может похвастаться хорошим поведением в отношении почти бывшего супруга. И если бы у Дмитрия Иванова спросили, какая она, брошенная Лолита, то получили бы ответ — по полночи совершенно ужасных смс-ок, за которые на утро очень стыдно.

Позже, конечно, извиняется, мол, сорвалась, совершила варварскую глупость, очень стыдно и неприятно. Но, как отмечает певица, она никогда не видела бывших, которые мило улыбаются другу и остаются добрыми друзьями. Хорошо, что Дмитрий к этому относится спокойно и с пониманием.Лолита подчеркивает, что хотя Дмитрий и младше ее на 12 лет, он всегда был мудрее Лолиты. И даже в своем решении сказать певице в глаза правду, сообщить, что уходит, тоже было шагом достаточно мудрым.

«И я не буду стоять, и изображать из себя девушку «от таких, как я, не уходят!». Да от каких угодно уходят!», — говорит артистка.

И все же певица не может удержаться, и с наступлением ночи снова берет в руки телефон, что написать очередной «ужас».