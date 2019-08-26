Лолита разрыдалась на репетиции «Новой волны»

Актриса не смогла допеть песню «Городок» и за неё это сделала Анжелика Варум.

В понедельник, 26 августа, на конкурсе «Новая волна» предстоит вечер, посвящённый 50-летнему юбилею Анжелики Варум. Звездные гости певицы исполнят самые знаменитые ее произведения. Лолите Милявской досталась, пожалуй, самая популярная песня из репертуара Варум — «Городок».

Но на прошедшей за пару часов до концерта репетиции случилось неожиданное. Лолита так расчувствовалась при исполнении песни, что дважды прерывалась и начинала плакать навзрыд. Присутствующие в зале поддержали певицу аплодисментами и сами чуть не плакали вместе с ней. В итоге песню допевала сама Анжелика Варум.

Как объяснила Лолита, слезы вызвали воспоминания о родной Украине и детстве и юности проведённых во Львове, куда въезд ей запрещён нынешней украинской властью.