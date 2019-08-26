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Лолита разрыдалась на репетиции «Новой волны»

Актриса не смогла допеть песню «Городок» и за неё это сделала Анжелика Варум.

Лолита разрыдалась на репетиции «Новой волны»
Лолита и Анжелика Варум. Фото Лики Брагиной

В понедельник, 26 августа, на конкурсе «Новая волна» предстоит вечер, посвящённый 50-летнему юбилею Анжелики Варум. Звездные гости певицы исполнят самые знаменитые ее произведения. Лолите Милявской досталась, пожалуй, самая популярная песня из репертуара Варум — «Городок».

Лолита не смогла допеть песню «Городок». Фото Лики Брагиной
Лолита не смогла допеть песню «Городок». Фото Лики Брагиной

Но на прошедшей за пару часов до концерта репетиции случилось неожиданное. Лолита так расчувствовалась при исполнении песни, что дважды прерывалась и начинала плакать навзрыд. Присутствующие в зале поддержали певицу аплодисментами и сами чуть не плакали вместе с ней. В итоге песню допевала сама Анжелика Варум.

Лолита и Анжелика Варум. Фото Лики Брагиной
Лолита и Анжелика Варум. Фото Лики Брагиной

Как объяснила Лолита, слезы вызвали воспоминания о родной Украине и детстве и юности проведённых во Львове, куда въезд ей запрещён нынешней украинской властью.

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«Новая волна»ЛолитаЛолита последние новостиФестиваль "Новая волна-2019"

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Лолита разрыдалась на репетиции «Новой волны»
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