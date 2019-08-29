Вице-премьер правительства предложил Бузовой пропагандировать безопасность на дорогах

Все потому, что в ее Instаgram очень много молодых матерей.

После того, но не в следствие, конечно, как Ольга Бузова призналась на своей странице в социальной сети Instgaram в том, что она молится за сохранение России, звезде «Дома-2» поступило заманчивое предложение не откуда-нибудь, а из самого правительства страны. Вице-премьер Максим Акимов предложил звезде заняться пропагандой безопасности на российских дорогах, сообщает «Интерфакс». Мол, у нее подписчиков в Instagram без малого 15 миллионов, и среди них достаточно молодых мам.

«Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит она наверняка ответственный патриотичный человек», — подчеркнул Акимов.

По словам политика, чиновники не поспевают в своих методах работы за меняющимся миром и пользуются до сих пор методами, актуальными лет 15 назад.

Кстати, не так давно вокруг Ольги Бузовой разгорелся большой скандал после того, как она в своей ленте поделилась роликом, на котором, облизывая тарелку в ресторане, она называет себя «блокадницей».

Напомним, не так давно своеобразный комплимент певице отвесил продюсер Иосиф Пригожин. Рассуждая о творчестве великих поэтов, к числу которого он отнес и Виктора Цоя, продюсер отметил, что Бузова могла бы читать стихи Цоя, и это свидетельствовало бы о ее культурном уровне.