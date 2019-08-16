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Пригожин заявил, что стихи Цоя могла бы читать даже Бузова

Продюсер поделился воспоминаниями о своем товарище, который погиб в 1990 году.

Пригожин заявил, что стихи Цоя могла бы читать даже Бузова
Пригожин считает, что с песнями Цоя справилась бы даже Бузова/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что если бы сегодня легендарный музыкант Виктор Цой был жив, то он бы не понял, если кому-то из музыкантов разрешили петь его песни, а кому-то нет. Как считает супруг певицы Валерии, стихи и поэзию великих поэтов, таких как Александр Пушкин или Виктор Цой, могут читать и цитировать кто угодно.

Ольга Бузова. Фото
Пригожин считает, что с творчеством Цоя справилась бы даже Бузова/globallookpress.com

«Даже если бы их Бузова читала. Это бы не было таким страшным, потому что это бы говорило о ее культурном уровне», — заявил популярный продюсер.

Как сказал Иосиф Пригожин, Виктор Цой стал символом для целой эпохи. При этом он был очень простым парнем без всякого намека на звёздность. Он собирал огромные армии своих поклонников в разных городах страны, на его концертах были десятки тысяч зрителей, но при этом он никогда не пользовался услугами охранников.

Пригожин отметил, что для него девяностый год, когда погиб Виктор Цой, вообще стал очень тяжелым. Вскоре он потерял еще и своего отца, сообщает портал politros.com.

Напомним, что Виктор Цой разбился 15 августа 1990 года. У музыканта до сих пор огромная армия поклонников. Его песни пользуются популярностью на радиостанциях даже в наши дни, хотя прошло уже почти тридцать лет.

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Александр ПушкинВалерияВиктор ЦойИосиф ПригожинОльга Бузова

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Пригожин заявил, что стихи Цоя могла бы читать даже Бузова
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