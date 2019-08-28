Младшую дочь 79-летнего Виторгана могла родить суррогатная мать

Эммануил Виторган вновь стал отцом. У 79-летнего артиста и его супруги Ирины Млодик родилась вторая дочь. Теперь у старшей дочери пары, годовалой Этель есть сестренка, которую родители решили назвать Кларой.
Супруги держали в тайне тот факт, что у них появится второй общий ребенок, но теперь их не устают поздравлять друзья, близкие, коллеги и поклонники. Теплые слова Эммануилу Гедеоновичу и его жене адресовала и Катя Лель, которая давно дружит с четой Виторганов.
В беседе с порталом Teleprogramma.pro певица сообщила, что давно знала о скором пополнении в звездном семействе. А когда малышка появилась на свет, супруги лично позвонили ей, чтобы сообщить радостное известие.
«Мы даже им сказали: «Научите нас! Как вы это делаете? Просто фантастика – раз ребенок, раз – еще ребенок», – говорит исполнительница.
Между тем, многие заподозрили что 57-летняя Млодик не сама выносила наследницу народного артиста. Неудивительно: на снимках пары, сделанных в последние месяцы, у женщины не было заметно округлившегося живота. К тому же, и в первый раз она сообщила, что забеременела при помощи ЭКО. Лель косвенно подтвердила предположения поклонников, намекнув, что маленькую Клару родила суррогатная мать.
«Я не буду говорить подробностей, но можно догадаться. Мне кажется, что они на этом не остановятся!» – считает певица.