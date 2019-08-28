Младшую дочь 79-летнего Виторгана могла родить суррогатная мать

В беседе с порталом Teleprogramma.pro на это намекнула певица Катя Лель.

Эммануил Виторган вновь стал отцом. У 79-летнего артиста и его супруги Ирины Млодик родилась вторая дочь. Теперь у старшей дочери пары, годовалой Этель есть сестренка, которую родители решили назвать Кларой.

Супруги держали в тайне тот факт, что у них появится второй общий ребенок, но теперь их не устают поздравлять друзья, близкие, коллеги и поклонники. Теплые слова Эммануилу Гедеоновичу и его жене адресовала и Катя Лель, которая давно дружит с четой Виторганов.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro певица сообщила, что давно знала о скором пополнении в звездном семействе. А когда малышка появилась на свет, супруги лично позвонили ей, чтобы сообщить радостное известие.

«Мы даже им сказали: «Научите нас! Как вы это делаете? Просто фантастика – раз ребенок, раз – еще ребенок», – говорит исполнительница.

Между тем, многие заподозрили что 57-летняя Млодик не сама выносила наследницу народного артиста. Неудивительно: на снимках пары, сделанных в последние месяцы, у женщины не было заметно округлившегося живота. К тому же, и в первый раз она сообщила, что забеременела при помощи ЭКО. Лель косвенно подтвердила предположения поклонников, намекнув, что маленькую Клару родила суррогатная мать.