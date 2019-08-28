«Они на этом не остановятся!»: друзья Виторгана поздравили его с рождением четвертого ребенка 

Артисты прокомментировали долгожданное событие в семье 79-летнего Эммануила Виторгана.

В среду, 28 августа, семейство Виторганов вновь приковало к себе всеобщее внимание. Новостной повод радостный — 79-летний Эммануил Гедеонович в четвертый раз стал отцом. Его супруга — 57-летняя Ирина Млодик — подарила мужу дочь. Портал Teleprogramma.pro пообщался с друзьями звездной пары, вот что они рассказали о событии.

«Просто фантастика — раз ребенок, раз — еще ребенок»: Катя Лель

Виторган был женат трижды. От первого брака с Тамарой Румянцевой у него есть дочь Ксения, во втором браке с Аллой Балтер появился сын Максим. 26 февраля 2018 года у Эммануила Гедеоновича с третьей женой Ириной родилась дочь Этель. И вот в конце августа 2019 года стало известно о появлении еще одной наследницы — Клары. Одной из первых семью поздравила певица Катя Лель.

«Мы с Эммануилом Виторганом дружим уже много лет, поэтому я была в курсе, что они планируют ребенка. Я об этом слышала на семейном празднике. Мы этого ждали и безумно рады. Поздравляю от всей души родителей — Эммануила и Ирину. Мы знали, что это должно случиться вот-вот, и новость принесла радость. Мы даже им сказали: «Научите нас! Как вы это делаете? Просто фантастика — раз ребенок, раз — еще ребенок»», — рассказала певица.

Ребенка родила суррогатная мама?

Новость о пополнении в семье стала действительно неожиданной, потому что на совместных фотографиях пары не было заметно, что Ирина находится в интересном положении. Если после рождения дочери Этель жена актера призналась, что родила сама, но прибегла к помощи экстракорпорального оплодотворения, то в этот раз поклонники заподозрили участие суррогатной матери.

«Я не буду говорить подробностей, но можно догадаться. Мне кажется, что они на этом не остановятся! Они молодцы, полны сил, энергии и планов на долгую и счастливую жизнь! О рождении малышки я узнала из личного звонка: Эммануил и Ирина сами позвонили и сообщили об этом. Скоро будем отмечать событие все вместе! Очень любим и поздравляем их семью», — добавила Катя Лель.

«С такой женой я бы стал отцом и в 90, и в 100 лет»: Владимир Брилев

Певец, композитор и поэт Владимир Брилев считает, что Эммануил Гедеонович — большой молодец, раз решился завести ребенка в 79 лет. Артист пошутил, что с такой женой, как Ирина Млодик, и он бы на это решился.

«Я, как и большинство людей, узнал об этом событии из социальной сети. Я невероятно за них рад, они удивительные люди. Мы очень давно и тепло общаемся. Это просто радость, подарок в конце рабочего дня. Представляете, я ложусь спать, захожу в социальные сети и вижу, что у Этель теперь есть маленькая сестричка. Классно же (смеется. — Прим. ред.)! С такой женой, как Ирина, я бы согласился стать отцом и в 90, и в 100 лет. Она удивительная, нужно ее знать! Она прекрасная жена, хозяйка дома, мне хочется, чтобы они продолжали! Главное — Эммочке и Ирочке здоровья», — подытожил Владимир Брилев.

Портал Teleprrogramma.pro присоединяется к поздравлениям. Мы желаем родителям и малышке здоровья. Пишите свои пожелания в комментариях!