Столкновение с деревом: Дмитрий Дибров с женой попали в аварию

Дмитрий и Полина Дибровы попали в аварию, когда катались на мотоцикле. Транспортное средство «встретилось» с деревом. ДТП случилось на озере Валдай.

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О произошедшем модель сообщила поклонникам в блоге, опубликовав снимок. На фото оба супруга в защитных шлемах. Судя по их улыбкам, во время удара Дмитрий и Полина не получили травм.

Фото обладательница титула «Миссис Россия-2017» сопроводила комментарием, где рассказала об отношении к экстриму. Раньше она была совсем не против пощекотать свои нервы. Однако после появления третьего ребенка потребность в адреналине резко отпала.

«Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребёнка как отрезало. Боюсь высоту и скорость», — поделилась опытом модель.

Напомним, за последнее время эта неприятная ситуация не первая, в которую попадает звездная семья. Когда Полина и Дмитрий в компании детей возвращались из отпуска домой, модель лишилась своего чемодана. Его супруга журналиста использовала как ручную кладь, где перевозила косметику, обувь и даже украшения. За несколько минут до вылета Дмитрий Дибров забыл его в кафе аэропорта Барселоны. Удалось ли многодетной маме вернуть свои вещи, неизвестно.