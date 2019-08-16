Полина Диброва показала трех подросших сыновей на пляже

Дмитрий и Полина Дибровы отметили десятилетние свадьбы в марте нынешнего года. Четвертый брак 59-летнего телеведущего оказался удачным. Полина родила Дмитрию троих прекрасных сыновей, семья живет в мире и согласии, что очередной раз подтвердил пост 30-летней Полины в Instagram.

Она опубликовала эмоциональные снимки с тремя сыновьями на пляже в Испании. Мама и мальчики выглядят невероятно счастливыми и довольными. Красавица Полина снята в море без грамма косметики на лице, но ничуть не теряет при этом привлекательности.

Дибровы отдохнули близ Барселоны. «Называем эту поездку на «Испанщину» Испанские Ассамблеи», — написала Полина в Instagram.

По ее словам, семья уже четвертый год подряд ездит летом в одно и то же место и каждый раз довольна отдыхом. Из комментария Полины стало известно, что отпуск Дибровы провели вместе с друзьями. «Как говорится, после такого отдыха нужно отдыхать. Столько событий, мест, встреч, впечатлений, ресторанов, кавы, наконец!» — поделилась впечатлениями многодетная мать. Как призналась Полина, концентрация приятных событий была даже превышена, но они справились.

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Подписчики красавицы восхитились ее сыновьями — 9-летним Сашей, 6-летним Федором и 4-летним Ильей. Многие отметили, как подросли мальчики и стали еще больше похожи на папу.