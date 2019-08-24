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Брат Живова озвучил причину смерти переводчика

Похороны и церемония прощания состоятся 25 августа.

Брат Живова озвучил причину смерти переводчика
Юрий Живов Фото: https://vk.com/club60187153

Из жизни ушел переводчик фильмов Юрий Живов, голосом которого говорили все герои зарубежных картин, что выходили на видеокассетах в 90-е. Он скончался в возрасте 61 года.

Двоюродный брат переводчика-синхрониста Андрей озвучил причину его гибели. Юрий страдал заболеванием почек, которое, к сожалению, победило, пишет портал «360».

Похороны состоятся 25 августа на Хованском кладбище, на его территории также пройдет церемония прощания. Информации о точном времени пока нет, ее озвучат позже.

Напомним, Живов увлекся авторским переводом зарубежных фильмов в 80-е годы. За десятилетия работы он перевел и озвучил 1300 картин. По его мнению, чтобы добиться успеха в таком деле, каждую ленту, будь то комедия или триллер, нужно «пропустить» через себя. В подобном случае переводчик становится проводником для зрителя, который голосом расставляет для него нужные акценты.

Напомним, накануне стало известно, что ушел из жизни народный артист России Виталий Логвиновский.

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Брат Живова озвучил причину смерти переводчика
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