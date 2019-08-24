Скончался народный артист РФ Виталий Логвиновский

Театральный мир лишился еще одного актера. В возрасте 78 лет ушел из жизни Виталий Логвиновский. Об этом сообщили его коллеги из Калужского областного драматического театра, где трудился артист. В некрологе обстоятельства и причину смерти указывать не стали.

По словам коллег, Логвиновский не планировал становиться актером, но интерес к сцене в итоге победил. После окончания ГИТИСа успел поработать в театрах Волгограда и Павлодара (Казахстан). В середине 70-х годов прошлого века он переехал в Калугу, где и трудился до недавнего времени.

Виталий жил не только театром, его также привлекало кино. Зрители помнят актера по роли в картине Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». В 2006 году получил звание народного артиста России. Информацию о церемонии прощания и похоронах коллеги артиста объявят позже.

Напомним, ранее сообщалось, что скончался итальянский актер Карло Делле Пьяне. Ему было 83 года, 70 из которых он посвятил кино. О трагедии рассказала его супруга. Причину смерти актера пока не озвучили.