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Скончался народный артист РФ Виталий Логвиновский

Он известен по роли в фильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок».

Скончался народный артист РФ Виталий Логвиновский
Виталий Логвиновский Фото: пресс-служба Калужского областного драмтеатра

Театральный мир лишился еще одного актера. В возрасте 78 лет ушел из жизни Виталий Логвиновский. Об этом сообщили его коллеги из Калужского областного драматического театра, где трудился артист. В некрологе обстоятельства и причину смерти указывать не стали.

По словам коллег, Логвиновский не планировал становиться актером, но интерес к сцене в итоге победил. После окончания ГИТИСа успел поработать в театрах Волгограда и Павлодара (Казахстан). В середине 70-х годов прошлого века он переехал в Калугу, где и трудился до недавнего времени.

Виталий жил не только театром, его также привлекало кино. Зрители помнят актера по роли в картине Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». В 2006 году получил звание народного артиста России. Информацию о церемонии прощания и похоронах коллеги артиста объявят позже.

Напомним, ранее сообщалось, что скончался итальянский актер Карло Делле Пьяне. Ему было 83 года, 70 из которых он посвятил кино. О трагедии рассказала его супруга. Причину смерти актера пока не озвучили.

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"Ворошиловский стрелок"драматический театрумер актерумер артист

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Скончался народный артист РФ Виталий Логвиновский
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