Голос видеокассет: скончался переводчик фильмов Юрий Живов

За годы работы он перевел и озвучил более 1300 иностранных картин.

В столице ушел из жизни переводчик фильмов на видеокассетах Юрий Живов. Он скончался на 62-м году жизни 22 августа, пишет РЕН ТВ. В его копилке больше 1300 озвученных картин. Пик его работы пришелся на 90-е годы. Своей работе Юрий отдал большую часть жизни.

Он родился в столице в конце 60-х годов, получил образование переводчика-синхрониста. Речь идет о трех языках – английском, немецком и шведском. Чуть позже Юрий уехал за границу на стажировку, некоторое время трудился в ООН.

Авторским переводом фильмов он увлекся в Москве. Впервые подобное Живов услышал в конце 80-х годов. Свою карьеру в этой сфере он начал с таких картин как «Любовник леди Чаттерлей», «Исповедь чистильщика окон».

Работая над фильмами разных жанров, Живов понял, какого правила необходимо придерживаться. По его мнению, картину нужно пропустить «через себя», в какой-то степени стать ее соавтором и показать зрителям главное в сюжете.

Уже с 1993-го Живов занимался исключительно авторским переводом для нескольких студий. Только за год ему удалось перевести и озвучить четыре сотни фильмов.