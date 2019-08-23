Майли Сайрус записала официальное обращение после сообщений о разводе

После того, как звезда «Игры престолов» Лиам Хемсворт подал на развод со своей женой, Майли Сайрус опубликовала в Сети заявление, в котором признается – она не идеальная, но и скрывать ей нечего.

Майли настаивает, что она «облажалась и изменяла» в отношениях, когда была юной, но утверждает, что не обман с ее стороны привел к разрушению их с Лиамом брака. Звезда перечислила свои недостатки и отметила, что она не идеальная, но и не хочет быть таковой. Ибо это скучно.

«Я могу признаться во многих вещах, но я отказываюсь признать, что мой брак закончился из-за мошенничества. Мы с Лиамом были вместе уже десять лет. Я уже говорила это раньше, и это правда, я люблю Лиама и всегда буду любить», — подчеркивает Сайрус.

больше по теме Лиам Хемсворт впервые высказался после разрыва с Майли Сайрус Актер не скрывает, что ему тяжело.

По словам певицы, жизнь, которую она выбрала, означает, что она должна жить полностью открыто, прозрачно и честно со своими фанатами, которых она любит. Но вот чего она принять не может, так это обвинений во лжи. И скрывать ей нечего, пишет Mirror.

Напомним, разлад между супругами произошел после того, как в интернете появились снимки целующихся Майли Сайрус и блогерши Кейтлинн Картер.