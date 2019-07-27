Майли Сайрус удивила Сеть откровенным снимком

Американская актриса и певица Майли Сайрус, получившая мировую известность, снявшись в главной роли в фильме «Ханна Монтана», немало удивила Сеть очередной выходкой.

На личной странице в соцсети Instagram 26-летняя певица опубликовала откровенный снимок, на котором она в одном нижнем белье позирует на своем диване. Причем на фотографии Сайрус повернулась к фотографу вовсе не лицом.

Всего за несколько часов провокационное фото набрало почти четыре миллиона «лайков».

Уже на следующем, более скромном снимке, Майли объяснила, что таким образом захотела показать фанатам свой загар.

Это далеко не первый раз, когда поп-звезда устраивает провокации в Сети. Так, на Пасху она опубликовала фотоссесию топлес. Тогда многие обвинили Майли в неуважении к религиозному празднику.

Напомним, недавно сестра Майли Сайрус Брэнди рассказала, что однажды они чуть не погибли всей семьей во время полета на британский музыкальный фестиваль Glastonbury.