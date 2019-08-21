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Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

Звездная пара прожила в браке всего восемь месяцев.

Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
Лиам Хемсфорт и Майли Сайрус. ФОТО: DAVE STARBUCK/GEISLER-FOTOPRESS

Австралийский актер Лиам Хемсворт подал документы на развод со своей женой Майли Сайрус. Причиной, по которой суд должен расторгнуть брак, звезда назвал неразрешимые противоречия между ним и известной певицей.

Вероятно, суд будет совсем недолгим, потому что в браке Лиам и Майли прожили мало – всего восемь месяцев – и за это время не успели и совместное имущество накопить, ни, тем более, обзавестись детьми, пишет TMZ.

Напомним, несколько дней назад, после того, как в Сеть попали фотографии Сайрус, которая целовалась с блогершей Кейтлин Картер, стало известно, что Хемсворт и Сайли расстались. Это было 11 августа, и вот спустя 10 дней Лиам все же решил расторгнуть неудачный брак.

Кстати, расставания и воссоединение преследовали звездную пару всегда. Актер делала своей возлюбленной предложение еще в 2012 году, но они так и не поженились. Спустя три года пара рассталась, а уже в декабре 2018 года стало известно о свадьбе звезд.

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актерзвездный разводМайли Сайрус и Лиам ХемсвортПевица

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Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
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