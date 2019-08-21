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Красота по-итальянски: 54-летняя Беллуччи украсила обложку Vanity Fair

На фото она предстала в белом слитном купальнике.

Красота по-итальянски: 54-летняя Беллуччи украсила обложку Vanity Fair
Моника Белуччи Фото: globallookpress.com

54-летняя актриса и модель Моника Беллуччи украсила обложку еженедельника Vanity Fair Italia. Бывшая супруга Венсана Касселя для фотосессии выбрала белый слитный купальник. На снимке модель лежит в бассейне. Фото обложки накануне появилось в Instagram издания.

Для обложки сотрудники журнала выбрали не только провокационный снимок, но и подпись к нему.

«У кого нет ностальгии по прошлому, нет страха и перед будущем. Красавица Беллуччи любит менять в жизни все, даже мужчин», — говорится в анонсе интервью с актрисой.

Под этой публикацией журнала в социальной сети собралось множество комментариев, большинство из которых адресованы Монике Беллуччи. Читатели в очередной раз отметили, что с годами красота итальянской актрисы совсем не увядает.

«Моника, ты уникальна!», «Всегда самая красивая», «Красота, которая не может сравниваться ни с чем», — высказались пользователи.

Напомним, поклонники Моники Беллуччи следят не только за событиями ее жизни. Пристальное внимание приковано и к старшей дочери модели Деве Кассель. Девочка унаследовала красоту матери и пошла по ее стопам, начав модельную карьеру.

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Венсан КассельДева КассельМоника Белуччиобложка глянца

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Красота по-итальянски: 54-летняя Беллуччи украсила обложку Vanity Fair
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