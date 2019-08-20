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«Бесценно!»: Ксения Бородина провела выходные с детьми

Семья ведущей «Дома-2» побывала в зоопарке.

«Бесценно!»: Ксения Бородина провела выходные с детьми
Ксения Бородина. ФОТО: ANATOLY LOMOKHOV/GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Бородина – мама заботливая, но без фанатизма. Об этом знают все е поклонники и подписчики в социальной сети Instagram. Одна может и будущее трехлетней дочери распланировать, как недавно признавалась ведущая «Дома-2», при этом признаться, что в плане образования своим детям она дает все. Но в то же время, не лишает малышек детства совсем лишая их не очень полезных, но вкусных продуктов.

Очередная публикация в Сети посвящена минувшему уик-энду, который она провела вместе детьми в зоопарке. И это был полнейший восторг.

«Выходной с мамой — это бесценно! Какой восторг у нас, в наш зоопарк завезли панду!!! Ура!!! И не одну, а целых две. Мальчика и девочку. Я так расстроилась, когда мы были в Берлине, тогда она спала и даже никак себя не проявила. А тут все успели увидеть, дети в восторге, а мама больше всех», — рассказывает телеведущая.

Однако, не все подписчики разделили радость звезды. По их мнению, все зоопарки – это издевательство над животными, которые мучаются в клетках. Потому комментаторы призвали ведущую больше не посещать такие заведения.

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«Бесценно!»: Ксения Бородина провела выходные с детьми
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