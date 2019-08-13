ЗВЕЗДЫ

«Я им все даю в этой жизни»: Бородина рассказала про образование детей

Телеведущая отметила, что будет воспитывать дочерей до совершеннолетия и будет настаивать, чтобы они поступили в институт.

«Я им все даю в этой жизни»: Бородина рассказала про образование детей
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Бородина много лет ведет проект «Дом-2» и не собирается покидать пост ведущей. Ко всему прочему, она занимается собственным бизнесом и рекламными проектами, что приносит ей немалый доход. Девушка живет в загородном доме с мужем Курбаном Омаровым и детьми: десятилетней Марусей и трехлетней Теоной. Со своими поклонниками телеведущая старается быть открытой во всем и часто отвечает на их вопросы.

Так Бородина во время очередной переписки с фанатами призналась, что будет категорически против, если ее наследницы захотят сделать пирсинг на лице. Обосновывать свой ответ она не стала. Также звезда телестройки призналась, что не позволит своим детям уйти из школы после девятого класса. Она уверена, что они должны отучиться 11 классов и обязательно поступить в институт. Некоторые поклонники решили, что Ксения слишком строгая, но сама девушка так не считает.

«Я им все даю в этой жизни, чтобы у них все было самое лучшее! Взамен прошу — школа, языки, кружки и потом институт! А профессию они выберут сами, также как и мужа! Но я их воспитывать буду до 18 лет! И до этого времени, этой фигни у них не будет. Я с ними постоянно об этом разговариваю и буду разговаривать. Вы со своей свободой потом получаете по полной», — пояснила телеведущая.

Некоторые поклонники отметили, что Бородина слишком суровая и это тоже может привести к своим последствиям. «А кто вам сказал, что держу в „ежовых рукавицах“. Но образование 11 классов дети обязаны получить! И учиться в институте!» — добавила она. Ксения отметила, что в детстве тоже усердно училась и посещала такие кружки, как бисероплетение, волейбол, танцы и большой теннис. Она не считает, что требует от Мару и Теоны слишком многого.

фото: instagram.com/borodylia/

А вы как считаете, все дети должны получать высшее образование?

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«Я им все даю в этой жизни»: Бородина рассказала про образование детей
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