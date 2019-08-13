Бородина распланировала будущее трехлетней дочери

Дочкам телеведущая уделяет все свободное время. Балует и возит в каникулы на лучшие курорты… Ксюша настолько вошла в роль мамы, что даже сына мужа Курбана Омарова от первого брака, 11-летнего Омара, также взяла под опеку. Подросток живет с отцом.

На днях же телеведущая удивила, заявив, что хочет отправить дочерей работать… Ксюша не видит в наследницах домохозяек.

«Я для них выбрала одну из лучших школ Москвы и детский сад, потом у меня мечта, что Маруся поступит в МГИМО. Меня так же воспитывали мои родители, что их задача дать мне должное образование и беспечное детство, а уже дальше, если у меня есть мозги, я этим всем воспользуюсь и пойду в нужном направлении, — поделилась Бородина. — Будут они работать или нет, они решат сами. Может, они захотят выйти замуж и сидеть дома. Но я против».

Напомним, старшую дочь, 10-летнюю Марусю, Ксения родила от брака с бизнесменом Юрием Будаговым, а вот младшая, Теона, появилась уже в отношениях с нынешним супругом. Курбан Омаров до сих пор считает рождение Теоны лучшим подарком от жены.