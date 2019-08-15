Экипаж севшего в поле Airbus получит государственные награды

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил СМИ, что пилотов самолета Airbus А321, совершившего экстренную посадку в Подмосковье, представят к государственным наградам.

больше по теме Российские звезды поблагодарили пилотов Airbus после происшествия в Жуковском Экстренная посадка самолета вызвала в Сети характер позитивного флэшмоба.

Все формальности постараются выполнить в кратчайшие сроки, а в Кремле летчиков уже считают героями.

По данным РИА Новости, журналисты обратились к пресс-секретарю Путина с просьбой обратить внимание на стихийную свалку возле аэропорта Жуковский. По одной из версий, именно она явилась косвенной причиной аварии самолета. Здесь наблюдаются большие скопления чаек, которые и попали в двигатель самолета. Песков ответил, что расследование обстоятельств инцидента пройдет довольно быстро, поскольку черные ящики все оказались целыми. И, в любом случае, несанкционированные свалки – это плохо.

Сейчас по всей стране обычные граждане и звезды благодарят в Сети пилотов самолета Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые сумели с вышедшими из строя двигателями экстренно, без единой жертвы, совершить посадку на кукурузном поле. Напомним, на борту находилось 226 человек, получили ранения различной тяжести около 20 человек, 10 из них — дети.