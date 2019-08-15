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Версия авиапроисшествия: в жесткой посадке Airbus А-321 виноваты люди, а не птицы

Эксперты считают, что в Жуковском ошибку допустила служба орнитологического обеспечения полетов.

Версия авиапроисшествия: в жесткой посадке Airbus А-321 виноваты люди, а не птицы
Алексей Булатов/КП

Фантастическое спасение 226 пассажиров и семи членов экипажа аэробуса «Уральских авиалиний» уже прозвали настоящим чудом. Командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину удалось посадить самолет на кукурузном поле в Раменском районе. На момент посадки двигатели уже вышли из строя.

Эксперты обсуждают все возможные причины случившегося. Однако основной версией по-прежнему считается не поломка техники, а невнимательность людей. А именно недосмотр службы орнитологического обеспечения полетов. К тому же уже известно, что лайнер столкнулся со стаей канадских казарок.

«Возможно, были допущены какие-то нарушения, из-за чего птицы оказались на пути авиалайнера. А ведь именно отслеживать их передвижение входит в основную работу служб», — отметил исполнительный директор Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников.

При этом эксперт присоединился к остальным мнениям, что настоящими героями можно считать летчиков. Авиапроисшествие — большая редкость и нет правильного ответа, как действовать в сложившейся ситуации.

«Самое важное, как экипаж оценит ситуацию и какое решение примет. Никакая автоматика здесь уже не помогает, задействовать необходимо все свои навыки, весь свой опыт», — добавил Постников.

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Airbus А-321Дамир Юсуповпосадка самолета

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Версия авиапроисшествия: в жесткой посадке Airbus А-321 виноваты люди, а не птицы
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