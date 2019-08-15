Благого дела ради: Погребняк и Барашкова встретятся с принцем Альбертом

Ведущая RU.TV и модель Анастасия Барашкова совместно с женой известного футболиста Марией Погребняк готовятся к запуску глобального благотворительного проекта для поддержки многодетных и малоимущих семей.

«Мы с Машей планируем финансово поддерживать и привлекать меценатов для нашего благотворительного фонда, поскольку нуждающихся в нашей стране становится всё больше за счет экономического кризиса», — рассказала инициатор идеи Анастасия Барашкова.

В преддверии начала учебного года дамы планируют закупить одежду и школьные принадлежности для детей из малоимущих семей, а в сентябре отправятся на официальную встречу к принцу Альберту в Монако. В ходе визита пройдет обсуждение благотворительного фонда и его позиционирование и в европейских странах.

«Мы с Марией считаем, что помощь людям не имеет географических ограничений, и планируем сделать наш проект интернациональным», — заявила Барашкова.