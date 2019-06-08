Принцесса Монако тайно крестила сына от российского продюсера

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам провели церковный обряд за день до свадьбы.

Вскоре после свадьбы Леди Габриэллы Виндзор состоялось еще одно королевское бракосочетание. Во дворце принца Монако поженились принцесса княжества Шарлотта Казираги и российский кинопродюсер Дмитрий Рассам – 37-летний сын актрисы Кароль Буке.

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До того, как официально оформить отношения, пара встречалась на протяжении двух лет. За это время у теперь уже законных супругов появился общий сын, которого было решено назвать Бальтазаром. Пара также воспитывает сына Шарлотты от предыдущих отношений с марокканским комиком Гадом Эльмалехом, пятилетнего Рафаэля, и восьмилетнюю дочь Дмитрия Дашу, которая родилась в его браке с моделью Марией Новоселовой.

Как стало известно, за день до свадьбы жених и невеста крестили младшего наследника. В отличие от дворцового торжества, куда молодожены пригласили достаточно гостей, крестины прошли тайно. На них присутствовали только родители мальчика.

Принцу Монако Альберту II Шарлотта Казираги – внучка легендарной Грейс Келли – приходится племянницей. Ее старший сын претендовать на престол княжества не может, поскольку был рожден вне брака, а маленький Бальтазар занял 12-е место в очереди престолонаследования.

Как отмечает журнал Hello!, Шарлотта и Дмитрий планировали пожениться еще летом прошлого года, однако решили дождаться рождения малыша. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.