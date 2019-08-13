НОВОСТИ

Тридцатилетней Марии Погребняк не продали шампанское в магазине

У супруги футболиста не оказалось с собой паспорта.

Тридцатилетней Марии Погребняк не продали шампанское в магазине
Марии Погребняк не продали шампанское/globallookpress.com

Жена футболиста Павла Погребняка, тридцатилетняя Мария, в Instagram рассказала, что ей не продали шампанское в магазине. Из-за этого девушка очень расстроилась. Судя по всему, хороший вечер был сорван. Продавец не поверил, что девушка совершеннолетняя.

«Расстроилась. Хотела купить шампанское, а мне его не продали. Паспорта не было, стала показывать фотки детей и объяснять, что я многодетная мамочка! Но не прокатило! У вас так было?» — спросила Мария Погребняк своих подписчиков.

Любопытно, что некоторые пользователи решили, что супруга футболиста просто лишний раз решила похвастаться, как она прекрасно выглядит. Многие заявили, что сразу видно, что девушке уже далеко не восемнадцать лет и на юную красавицу она не похожа.

Напомним, что Мария Погребняк — многодетная мать. Своему мужу она подарила троих сыновей. Много времени девушка проводит в Екатеринбурге. Именно в столице Среднего Урала базируется футбольная команда «Урал», за которую играет супруг.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Мария ПогребнякПавел ПогребнякФК "Урал"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тридцатилетней Марии Погребняк не продали шампанское в магазине
Интересно?
Поделись с друзьями: