Тридцатилетней Марии Погребняк не продали шампанское в магазине

Жена футболиста Павла Погребняка, тридцатилетняя Мария, в Instagram рассказала, что ей не продали шампанское в магазине. Из-за этого девушка очень расстроилась. Судя по всему, хороший вечер был сорван. Продавец не поверил, что девушка совершеннолетняя.
«Расстроилась. Хотела купить шампанское, а мне его не продали. Паспорта не было, стала показывать фотки детей и объяснять, что я многодетная мамочка! Но не прокатило! У вас так было?» — спросила Мария Погребняк своих подписчиков.
Любопытно, что некоторые пользователи решили, что супруга футболиста просто лишний раз решила похвастаться, как она прекрасно выглядит. Многие заявили, что сразу видно, что девушке уже далеко не восемнадцать лет и на юную красавицу она не похожа.
Напомним, что Мария Погребняк — многодетная мать. Своему мужу она подарила троих сыновей. Много времени девушка проводит в Екатеринбурге. Именно в столице Среднего Урала базируется футбольная команда «Урал», за которую играет супруг.