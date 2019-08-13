Тридцатилетней Марии Погребняк не продали шампанское в магазине

У супруги футболиста не оказалось с собой паспорта.

Жена футболиста Павла Погребняка, тридцатилетняя Мария, в Instagram рассказала, что ей не продали шампанское в магазине. Из-за этого девушка очень расстроилась. Судя по всему, хороший вечер был сорван. Продавец не поверил, что девушка совершеннолетняя.

«Расстроилась. Хотела купить шампанское, а мне его не продали. Паспорта не было, стала показывать фотки детей и объяснять, что я многодетная мамочка! Но не прокатило! У вас так было?» — спросила Мария Погребняк своих подписчиков.

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Любопытно, что некоторые пользователи решили, что супруга футболиста просто лишний раз решила похвастаться, как она прекрасно выглядит. Многие заявили, что сразу видно, что девушке уже далеко не восемнадцать лет и на юную красавицу она не похожа.

Напомним, что Мария Погребняк — многодетная мать. Своему мужу она подарила троих сыновей. Много времени девушка проводит в Екатеринбурге. Именно в столице Среднего Урала базируется футбольная команда «Урал», за которую играет супруг.