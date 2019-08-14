У фронтмена The Prodigy после смерти остались многомиллионные долги

У покончившего с собой фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта обнаружились существенные долги. Сумма составила 7,3 миллиона фунтов стерлингов, сообщает издание The Sun.

Выяснилось, что особняк, который певец построил в Англии перед смертью, обошелся в 11,6 млн фунтов стерлингов. Однако, по официальным данным, его состояние сократилось всего на 4,3 млн фунтов. Поместье музыкант неожиданно выставил на продажу за несколько недель до трагедии. Издание также сообщает, что у Кита был еще один долг — более 500 тысяч фунтов за собственную сеть баров. Но за последние два года группа The Prodigy принесла ему доход в 1,5 млн фунтов.

Напомним, Кита Флинта нашли мертвым в собственном доме 4 марта 2019 года. В крови исполнителя обнаружились наркотики и алкоголь. Причиной самоубийства называют расставание с супругой Маюми Каи.

больше по теме На похоронах Кита Флинта траурное шествие фанатов The Prodigy растянулось на 2,5 км Поклонники группы ярко попрощались со своим кумиром.

The Prodigy стала одной из самых популярных музыкальных групп в мире. В 90-ых она вырвалась из подпольной рейв-тусовки в британские чарты, а затем покорила американскую сцену. Некоторые издания называли из лучшей танцевальной группой современности.

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