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У фронтмена The Prodigy после смерти остались многомиллионные долги

Особняк, который построил музыкант, оказался очень дорогим.

У фронтмена The Prodigy после смерти остались многомиллионные долги
Кит Флинт стал иконой для целого поколения. Фото: www.globallookpress.com

У покончившего с собой фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта обнаружились существенные долги. Сумма составила 7,3 миллиона фунтов стерлингов, сообщает издание The Sun.

Выяснилось, что особняк, который певец построил в Англии перед смертью, обошелся в 11,6 млн фунтов стерлингов. Однако, по официальным данным, его состояние сократилось всего на 4,3 млн фунтов. Поместье музыкант неожиданно выставил на продажу за несколько недель до трагедии. Издание также сообщает, что у Кита был еще один долг — более 500 тысяч фунтов за собственную сеть баров. Но за последние два года группа The Prodigy принесла ему доход в 1,5 млн фунтов.

Напомним, Кита Флинта нашли мертвым в собственном доме 4 марта 2019 года. В крови исполнителя обнаружились наркотики и алкоголь. Причиной самоубийства называют расставание с супругой Маюми Каи.

The Prodigy стала одной из самых популярных музыкальных групп в мире. В 90-ых она вырвалась из подпольной рейв-тусовки в британские чарты, а затем покорила американскую сцену. Некоторые издания называли из лучшей танцевальной группой современности.

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группа The ProdigyдолгиКит Флинтсмерть артиста

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У фронтмена The Prodigy после смерти остались многомиллионные долги
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