«Страшненькая, но натуральная» Успенская на отдыхе похвасталась стройными ногами

Кроме того, певица поделилась одним из своих секретов красоты.

После участия во множестве творческих проектов, гастролей и выступлений, после печальных новостей об уходе друзей Вилли Токарева и Аллы Вербер, Любовь Успенская решила отдохнуть по-настоящему: без грима, стилистов, наслаждаясь собственной естественностью. Об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Единственный месяц в году, когда я могу позволить себе оставаться полностью натуральной, ну и пусть, что немного страшненькoй. Зато кожа отдыхает!», — пишет звезда под снимком, на котором она запечатлена в черном купальнике. Так что все могут вдеталях рассмотреть стройные ноги 65-летней звезды.

Также артистка поделилась секретами своей красоты, о которых ее часто спрашивают поклонники. Например, одно из правил Успенской – реже бывать на солнце, которое старит и высушивает кожу. Потому, отправившись на отдых в этот раз, она еще ни разу не принимала солнечные ванны.

Позже певица пообещала рассказать еще немного о том, как ей удается сохранить красоту и молодость, и посоветовала следить за ее публикациями в Сети.