СМИ: в Италии умерла Алла Вербер

Ее госпитализировали за сутки до смерти, но врачи не смогли помочь фэшн-директору ЦУМа.

Алла Вербер умерла в Италии. Новости о смерти россиянки появились 6 августа. Пока подробности не сообщаются. Известно, что легендарному фэшн-директору ЦУМа, вице-президенту Mercury стало плохо в первых числах августа.

Ее госпитализировали в больницу в Форте-деи-Марми в Италии, но медики не смогли спасти пациентку. Она скончалась на 62-м году жизни. Известно, что последнее время у Аллы Константиновны были проблемы со здоровьем, но она вела активный образ жизни и никогда не жаловалась.

На последнем снимке, который Алла Вербер опубликовала на своей странице в соцсети, она запечатлена на велосипеде. Это было 4 августа и ничего не предвещало беды.

«Ну вот и я приобщилась к велосипедным прогулкам по Форте-деи-Марми. Какое же это невероятное удовольствие! Чувствую себя школьницей», — написала Вербер.

А 6 августа ее не стало, сообщает телеканал «360».

Коллеги Аллы Вербер не могут поверить в случившееся: «Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Константиновной…..Это большая потеря для всех нас. Владельцы и коллектив компании скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Аллы Константиновны. Она навсегда останется неотъемлемой частью семьи Mercury и ЦУМа».

В своем последнем интервью журналу ELLE Алла Вербер, ассоциирующаяся в России с мировыми брендами, вспоминала, чего ей стоило привезти в страну мировых fashion-гигантов.

Именно ее стремление позволило наладить сотрудничество с Chanel, Fendi, Dolce & Gabbana. Знакомство с последними она всю жизнь вспоминала с улыбкой.

В офис к итальянцам россиянка явилась с ног до головы одетая в Chanel и увешанная украшениями по принципу «все, что есть — все на мне».

Удивлению Доменико Дольче не было предела, он даже не стал разговаривать с посетительницей, а просто сказал менеджерам: «Эту тетку — выгнать!».

«Я почувствовала, что что-то пошло не так, но повлиять на это уже никак не могла», — признавалась в провале Алла Вербер.